У Франції за допомогою вертольотів врятували 240 лижників, застряглих на підйомнику
Новини — Четвер, 26 грудня 2024, 11:10 —
Поломка підйомника у французьких Альпах сталася напередодні Різдва, Аварійним службам довелося евакуювати понад 200 лижників, які застрягли в кріслах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.
240 лижників були евакуйовані після того, як на гірськолижному курорті Ле-Деволюй на південному сході Франції вийшов з ладу крісельний підйомник.
💬 "Ça s'est super bien passé"
Ces skieurs bloqués dans les télésièges en panne de Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes, racontent leur sauvetage pic.twitter.com/uAw44bPzs6Реклама:– BFMTV (@BFMTV) December 25, 2024
Небезпечна ситуація сталася напередодні Різдва.
Рятувальникам довелося використовувати гелікоптери, щоб дістатися до людей, які застрягли на кріслах.
Деякі з них були змушені провести 3,5 години у повітрі на висоті 21 метр від землі.
За інформацією місцевих ЗМІ, причиною поломки крісельного підйомника стала електрична несправність.
Адміністрація курорту висловлює нерозуміння з приводу інциденту.
"Влітку 2024 року ми провели реконструкцію електричного живлення крісельного підйомника La Festoure вартістю 300 000 євро. Він був отриманий у листопаді і вперше запущений в експлуатацію 14 грудня", – пояснює Лоран Телем, генеральний директор курорту.
На канатній дорозі у польських Татрах у серпні довелося організовувати евакуацію туристів, які застрягли на лінії та вершині через несправність підйомника після грози.
У Туреччині навесні цього року з канатної дороги евакуювали понад сотню людей після падіння однієї з опор і обриву кабіни, внаслідок чого один пасажир загинув.