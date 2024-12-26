У Франції за допомогою вертольотів врятували 240 лижників, застряглих на підйомнику

Поломка підйомника у французьких Альпах сталася напередодні Різдва, Аварійним службам довелося евакуювати понад 200 лижників, які застрягли в кріслах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

240 лижників були евакуйовані після того, як на гірськолижному курорті Ле-Деволюй на південному сході Франції вийшов з ладу крісельний підйомник.

💬 "Ça s'est super bien passé"



Ces skieurs bloqués dans les télésièges en panne de Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes, racontent leur sauvetage pic.twitter.com/uAw44bPzs6 Реклама: December 25, 2024

Небезпечна ситуація сталася напередодні Різдва.

Рятувальникам довелося використовувати гелікоптери, щоб дістатися до людей, які застрягли на кріслах.

Деякі з них були змушені провести 3,5 години у повітрі на висоті 21 метр від землі.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною поломки крісельного підйомника стала електрична несправність.

Адміністрація курорту висловлює нерозуміння з приводу інциденту.

"Влітку 2024 року ми провели реконструкцію електричного живлення крісельного підйомника La Festoure вартістю 300 000 євро. Він був отриманий у листопаді і вперше запущений в експлуатацію 14 грудня", – пояснює Лоран Телем, генеральний директор курорту.

На канатній дорозі у польських Татрах у серпні довелося організовувати евакуацію туристів, які застрягли на лінії та вершині через несправність підйомника після грози.

У Туреччині навесні цього року з канатної дороги евакуювали понад сотню людей після падіння однієї з опор і обриву кабіни, внаслідок чого один пасажир загинув.