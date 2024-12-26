Во Франции с помощью вертолетов спасли 240 лыжников, застрявших на подъемнике

Поломка подъемника во французских Альпах произошла накануне Рождества, Аварийным службам пришлось эвакуировать более 200 лыжников, которые застряли в креслах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

240 лыжников были эвакуированы после того, как на горнолыжном курорте Ле-Деволюй на юго-востоке Франции вышел из строя кресельный подъемник.

💬 "Ça s'est super bien passé"



Ces skieurs bloqués dans les télésièges en panne de Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes, racontent leur sauvetage pic.twitter.com/uAw44bPzs6 Реклама: December 25, 2024

Опасная ситуация произошла в канун Рождества.

Спасателям пришлось использовать вертолеты, чтобы добраться до людей, которые застряли на креслах.

Некоторые из них были вынуждены провести 3,5 часа в воздухе на высоте 21 метр от земли.

По информации местных СМИ, причиной поломки кресельного подъемника стала электрическая неисправность.

Администрация курорта выражает непонимание по поводу инцидента.

"Летом 2024 года мы провели реконструкцию электрического питания кресельного подъемника La Festoure стоимостью 300 000 евро. Он был получен в ноябре и впервые запущен в эксплуатацию 14 декабря", – объясняет Лоран Телем, генеральный директор курорта.

На канатной дороге в польских Татрах в августе пришлось организовывать эвакуацию туристов, которые застряли на линии и вершине из-за неисправности подъемника после грозы.

В Турции весной этого года с канатной дороги эвакуировали более сотни людей после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.