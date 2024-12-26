У партії Шольца звинуватили лідера опозиції в хиткій позиції щодо Taurus

У Соціал-демократичній партії Німеччини канцлера Олафа Шольца сумніваються у придатності лідера консервативної опозиції Фрідріха Мерца до зовнішньої політики через його нестійку позицію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ntv.

Питання про те, чи повинна Німеччина постачати Україні крилаті ракети Taurus, є темою передвиборчої кампанії всього за два місяці до федеральних виборів.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль ставить під сумнів зовнішньополітичну надійність кандидата на посаду канцлера Фрідріха Мерца.

Реклама:

"Мерц вже вчетверте змінив свою думку щодо Taurus. Влітку він був "за", перед виборами в східних землях вже не зовсім "за", потім знову "за", а тепер він не хоче підтримувати пропозицію Вільної демократичної партії щодо постачання Taurus", – сказав Клінгбайль.

У міжнародній політиці не можна допускати таких коливань, вважає він.

"Надійність – ось що має значення", – сказав лідер СДПН.

На зустрічі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, який нещодавно приїздив до Києва, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності" – вочевидь натякаючи на ракети Taurus.

Мерц неодноразово висловлювався на користь цього рішення, а в одному з останніх коментарів заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.