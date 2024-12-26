В партии Шольца обвинили лидера оппозиции в шаткой позиции по Taurus

В Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца сомневаются в пригодности лидера консервативной оппозиции Фридриха Мерца к внешней политике из-за его неустойчивой позиции по поставкам Украине крылатых ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ntv.

Вопрос о том, должна ли Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, является темой предвыборной кампании всего за два месяца до федеральных выборов.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль ставит под сомнение внешнеполитическую надежность кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца.

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"Мерц уже в четвертый раз изменил свое мнение относительно Taurus. Летом он был "за", перед выборами в восточных землях уже не совсем "за", потом снова "за", а теперь он не хочет поддерживать предложение Свободной демократической партии по поставке Taurus", – сказал Клингбайль.

В международной политике нельзя допускать таких колебаний, считает он.

"Надежность – вот что имеет значение", – сказал лидер СДПГ.

На встрече с лидером ХДС Фридрихом Мерцом, который недавно приезжал в Киев, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности" – очевидно намекая на ракеты Taurus.

Мерц неоднократно высказывался в пользу этого решения, а в одном из последних комментариев заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.