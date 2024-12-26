Президент Фінляндії закликав протидіяти тіньовому флоту РФ після інциденту з кабелем

Президент Фінляндії Александр Стубб отримав звіт про інцидент із кабелем у Фінській затоці та заявив, що ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту, необхідно протидіяти.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Стубб 26 грудня, він отримав огляд прориву кабелю у Фінській затоці від генерального директора поліції Ілкки Коскімякі, начальника Центральної кримінальної поліції Робіна Лардо та заступника начальника прикордонної служби Маркку Хассінена.

Він акцентував – органи влади ефективно співпрацюють у розслідуванні інцидентів.

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"Ми уважно стежили за ситуацією з Петтері Орпо (прем’єр-міністр Естонії, – Ред.) вчора. Ризикам, які становлять судна, що належать до російського тіньового флоту, необхідно протидіяти", – підсумував він.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що EstLink 2 аварійно відімкнулася з невідомих причин.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Її пропускна здатність – 658 мегават, тоді як EstLink 1 – 350 мегават.

Цьогоріч EstLink 2 вже відмикали на більш як пів року через несправності, ремонтні роботи тривали до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом.

Орпо запевнив, що у зв’язку з несправністю електролінії Estlink 2 між Естонією та Фінляндією проблем з енергопостачанням не буде.

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна; ЗМІ пишуть, що принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.