Президент Финляндии призвал противодействовать теневому флоту РФ после инцидента с кабелем

Президент Финляндии Александр Стубб получил от отчет об инциденте с кабелем в Финском заливе и заявил, что рискам, которые представляют суда российского теневого флота, необходимо противодействовать.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Стубб 26 декабря, он получил обзор прорыва кабеля в Финском заливе от генерального директора полиции Илкки Коскимяки, начальника Центральной криминальной полиции Робина Лардо и заместителя начальника пограничной службы Маркку Хассинена.

Он акцентировал – органы власти эффективно сотрудничают в расследовании инцидентов.

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"Мы внимательно следили за ситуацией с Петтери Орпо (премьер-министр Эстонии, – Ред.) вчера. Рискам, которые представляют суда, принадлежащие к российскому теневому флоту, необходимо противодействовать", – подытожил он.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что EstLink 2 аварийно отключилась по неизвестным причинам.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Ее пропускная способность – 658 мегаватт, тогда как EstLink 1 – 350 мегаватт.

В этом году EstLink 2 уже отключали на более чем полгода из-за неисправностей, ремонтные работы продолжались до сентября и стоили более 30 млн евро. Подробный доклад по поводу того, что тогда произошло с линией, должны обнародовать в ближайшее время.

Орпо заверил, что в связи с неисправностью электролинии Estlink 2 между Эстонией и Финляндией проблем с энергоснабжением не будет.

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.