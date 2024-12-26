В уряді Естонії припустили зміни у морському праві через атаки на кабелі у Балтиці

Якщо навмисні атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, такі як пошкодження електрокабеля EstLink 2, триватимуть і далі, це може мати наслідком перегляд міжнародного морського права.

Таку оцінку висловив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонське видання Postimees.

Міністр не виключає, що наслідки таких інцидентів можна порівняти з міграційними атаками, які кілька років тому зачепили Литву, Польщу і Латвію, змусивши західні країни переглянути міжнародні правила і норми у сфері міграції. Так само може бути переглянуте міжнародне морське право, а також можливості країн притягати до відповідальності судна, що перебувають у нейтральних водах.

"Якщо навмисні атаки в Балтійському морі стануть регулярними, це може призвести до наслідків у міжнародному морському праві, які можна порівняти з міграційними атаками, що сталися кілька років тому", – цитують міністра естонські журналісти.

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Ляенеметс зазначив, що якщо причиною пошкоджень підводних кабелів "справді виявиться людський фактор", то це вже третій подібний випадок у Балтійському морі за рік. Причому щоразу головним підозрюваним виявлялося судно, що належить китайській компанії.

"Усі погляди Європи спрямовані в бік однієї країни (Китаю)", – підкреслив естонський міністр.

"Якщо це знову людський фактор, то питання стоятиме не про дії Естонії та Фінляндії, а про реакцію всієї Європи", – цитує голову МВС Естонії видання.

Нагадаємо, що вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2 аварійно відімкнувся з невідомих причин.

Пізніше в Естонії заявили про збої в роботі ще трьох кабелів у Балтійському морі, і уряд країни проведе екстрене засідання з цього приводу.

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна; ЗМІ пишуть, що принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.