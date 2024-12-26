В правительстве Эстонии предположили изменения в морском праве из-за атак на кабели в Балтике

Если преднамеренные атаки на подводные кабели в Балтийском море, такие как повреждение электрокабеля EstLink 2, будут продолжаться и дальше, это может привести к пересмотру международного морского права.

Такую оценку высказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание Postimees.

Министр не исключает, что последствия таких инцидентов можно сравнить с миграционными атаками, которые несколько лет назад затронули Литву, Польшу и Латвию, заставив западные страны пересмотреть международные правила и нормы в сфере миграции. Так же может быть пересмотрено международное морское право, а также возможности стран привлекать к ответственности суда, находящиеся в нейтральных водах.

"Если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, которые можно сравнить с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад", – цитируют министра эстонские журналисты.

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Ляенеметс отметил, что если причиной повреждений подводных кабелей "действительно окажется человеческий фактор", то это уже третий подобный случай в Балтийском море за год. Причем каждый раз главным подозреваемым оказывалось судно, принадлежащее китайской компании.

"Все взгляды Европы направлены в сторону одной страны (Китая)", – подчеркнул эстонский министр.

"Если это снова человеческий фактор, то вопрос будет стоять не о действиях Эстонии и Финляндии, а о реакции всей Европы", – цитирует главу МВД Эстонии издание.

Напомним, что днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2 аварийно отключился по неизвестным причинам.

Позже в Эстонии заявили о сбоях в работе еще трех кабелей в Балтийском море, и правительство страны проведет экстренное заседание по этому поводу.

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.