У НАТО закликали до "повного розслідування" трощі літака Azerbaijan Airlines
НАТО закликає провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines).
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.
Вона висловила співчуття у зв’язку з катастрофою і закликала до повного розслідування.
"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", – написала Далхалла у соціальній мережі Х (Twitter).
Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.
За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити над Грозним українські безпілотники.
26 грудня в уряді Азербайджану неофіційно повідомили, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.