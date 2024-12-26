В НАТО призвали к "полному расследованию" крушения самолета Azerbaijan Airlines
НАТО призывает провести полное расследование катастрофы рейса самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines).
Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.
Она выразила соболезнования в связи с катастрофой и призвала к полному расследованию.
"Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами авиакатастрофы рейса Azerbaijan Airlines J28243. Мы желаем пострадавшим в авиакатастрофе скорейшего выздоровления и призываем к полному расследованию", – написала Далхалла в социальной сети Х (Twitter).
Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.
Предприятие "КазАэроНавигация" официально заявило, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.
По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.
26 декабря в правительстве Азербайджана неофициально сообщили, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.