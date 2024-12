Генсек НАТО поговорив з прем’єром Естонії про підозрілі пошкодження кабелів у Балтиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом у зв’язку з підозрілим пошкодженням інфраструктури у Балтійському морі на Різдво.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Рютте зазначив, що говорив з естонським прем’єром про пошкодженням кабелів у Балтійському морі, яке може виявитись диверсією.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support.

