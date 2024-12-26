Генсек НАТО поговорив з прем’єром Естонії про підозрілі пошкодження кабелів у Балтиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом у зв’язку з підозрілим пошкодженням інфраструктури у Балтійському морі на Різдво.

Про це він розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Рютте зазначив, що говорив з естонським прем’єром про пошкодженням кабелів у Балтійському морі, яке може виявитись диверсією.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support. Реклама: December 26, 2024

"НАТО висловлює солідарність із союзниками та засуджує будь-які атаки проти критичної інфраструктури. Ми стежимо за розслідуваннями, які ведуть Естонія та Фінляндія, і готові надавати подальшу підтримку", – зазначив Марк Рютте.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, вночі правоохоронці зайшли на борт для слідчих дій. Розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.

Естонський уряд заявив про наміри посилити нагляд за морською та іншою інфраструктурою та розраховує на допомогу союзників.