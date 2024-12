Генсек НАТО поговорил с премьером Эстонии о подозрительных повреждениях кабелей в Балтике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в связи с подозрительным повреждением инфраструктуры в Балтийском море на Рождество.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Рютте отметил, что говорил с эстонским премьером о повреждении кабелей в Балтийском море, которое может оказаться диверсией.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support.

