Генсек НАТО поговорил с премьером Эстонии о подозрительных повреждениях кабелей в Балтике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в связи с подозрительным повреждением инфраструктуры в Балтийском море на Рождество.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Рютте отметил, что говорил с эстонским премьером о повреждении кабелей в Балтийском море, которое может оказаться диверсией.

Spoke with @KristenMichalPM about reported possible sabotage of Baltic Sea cables. #NATO stands in solidarity with Allies and condemns any attacks on critical infrastructure. We are following investigations by #Estonia & #Finland, and we stand ready to provide further support. Реклама: December 26, 2024

"НАТО выражает солидарность с союзниками и осуждает любые атаки против критической инфраструктуры. Мы следим за расследованиями, которые ведут Эстония и Финляндия, и готовы оказывать дальнейшую поддержку", – отметил Марк Рютте.

Напомним, днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, ночью правоохранители зашли на борт для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.

Эстонское правительство заявило о намерениях усилить надзор за морской и другой инфраструктурой и рассчитывает на помощь союзников.