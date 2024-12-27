ЗМІ: Азербайджан очікує, що Росія визнає збиття пасажирського літака

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак, який зазнав катастрофи в Казахстані та спричинив загибель 38 людей.

Про це агентству Reuters повідомили співрозмовники, обізнані з попереднім розслідуванням, передає "Європейська правда".

Як заявив один зі співрозмовників – ніхто не стверджує, що це сталося навмисно.

"Однак враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака", – сказав він.

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Фото: Reuters

Співрозмовники зазначили, що попередні дані свідчать, що літак був уражений уламками від ракети, випущеної російською системою ППО, а його системи зв'язку були паралізовані радіоелектронними перешкодами під час наближення до Грозного.

Один із американських співрозмовників сказав журналістам, що є перші ознаки того, що літак міг бути збитий російським зенітним комплексом.

Канада закликала Росію провести прозоре розслідування інциденту. У заяві канадського Міністерства закордонних справ наголошується, що країна "закликає Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки".

Кремль поки що не коментує обставини трагедії. Речник Дмітрій Пєсков заявив, що робити висновки до завершення офіційного розслідування неправильно.

Уламки літака показали пошкодження, схожі на ураження шрапнеллю, що підтверджує припущення про застосування протиповітряної системи. Також зафіксовано сильні GPS-перешкоди під час польоту над південно-західною Росією.

Розслідування триває, офіційні результати очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

Після того писали, що в уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.