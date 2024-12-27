СМИ: Азербайджан ожидает, что Россия признает сбитие пассажирского самолета

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает, что ее система противовоздушной обороны "Панцирь-С1" сбила самолет, потерпевший катастрофу в Казахстане и повлекший гибель 38 человек.

Об этом агентству Reuters сообщили собеседники, знакомые с предварительным расследованием, передает "Европейская правда".

Как заявил один из собеседников – никто не утверждает, что это произошло намеренно.

"Однако учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признает сбивание азербайджанского самолета", – сказал он.

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Фото: Reuters

Собеседники отметили, что предварительные данные свидетельствуют, что самолет был поражен обломками от ракеты, выпущенной российской системой ПВО, а его системы связи были парализованы радиоэлектронными помехами во время приближения к Грозному.

Один из американских собеседников сказал журналистам, что есть первые признаки того, что самолет мог быть сбит российским зенитным комплексом.

Канада призвала Россию провести прозрачное расследование инцидента. В заявлении канадского Министерства иностранных дел отмечается, что страна "призывает Россию позволить открытое и прозрачное расследование и принять его выводы".

Кремль пока не комментирует обстоятельства трагедии. Представитель Дмитрий Песков заявил, что делать выводы до завершения официального расследования неправильно.

Обломки самолета показали повреждения, похожие на поражение шрапнелью, что подтверждает предположение о применении противовоздушной системы. Также зафиксированы сильные GPS-помехи во время полета над юго-западной Россией.

Расследование продолжается, официальные результаты ожидаются в ближайшее время.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек.

Предприятие "КазАэроНавигация" официально заявило, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.

После того писали, что в правительстве Азербайджана утверждают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.