Президент Литви вважає, що країна повинна виділяти 5,5% ВВП на оборону

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що країна повинна виділяти 5,5% ВВП на оборону, щоб створити військову дивізію до 2030 року.

Його слова цитує литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як заявив Науседа – Литві "дійсно потрібно" витрачати 5,5% ВВП, аби реалізувати програму, заплановану до 2030 року.

"Йдеться не тільки про дивізію, її формування з точки зору людей, а й про озброєння, резерви, інфраструктуру. Є багато речей, які супроводжують створення дивізії", – вважає він.

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Мовник зазначив, що Науседа раніше заявляв, що Литва може розглянути можливість ігнорування європейських правил фінансової дисципліни, щоб забезпечити повноцінне формування дивізії у складі Збройних сил Литви у визначені терміни.

За оцінками представників оборонного відомства, за чинного рівня фінансування, литовський військовий дивізіон досягне повної оперативної готовності лише до 2036-2040 років, а не до 2030 року, як планувалося раніше.

Науседа також заявив, що перенесення термінів до 2030 року потребуватиме від 10 до 14 млрд євро оборонного фінансування протягом цього періоду на додаток до чинних прогнозів.

Як зазначив литовський мовник, у державному бюджеті країни на наступний рік на оборону спочатку було передбачено близько 2,5 млрд євро, або трохи більше 3% ВВП.

Проте новий уряд збільшив ліміт запозичень на 2025 рік приблизно на 800 млн євро, і запозичення цієї повної суми може збільшити витрати на оборону до 4% ВВП.

У цьому контексті варто зауважити, що під час передвиборчої кампанії республіканець Дональд Трамп заявляв, що вважає, що цільовий показник НАТО має бути збільшений до 3% ВВП. Нещодавно з'явилися повідомлення, що Трамп може вимагати навіть 5%.

З точки зору республіканця, європейські партнери роблять занадто мало для оборони і занадто покладаються на захист США. Під час свого першого президентського терміну Трамп навіть погрожував через це вийти з НАТО.

Німеччина нещодавно значно збільшила свої витрати на оборону, але все одно цього року досягне лише 2,1% від ВВП. США, з іншого боку, стабільно витрачають понад три відсотки ВВП.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на початку цього місяця, що члени Альянсу повинні витрачати на оборону "набагато більше", ніж 2% ВВП.