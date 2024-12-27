Президент Литвы считает, что страна должна выделять 5,5% ВВП на оборону

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что страна должна выделять 5,5% ВВП на оборону, чтобы создать военную дивизию до 2030 года.

Его слова цитирует литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как заявил Науседа – Литве "действительно нужно" тратить 5,5% ВВП, чтобы реализовать программу, запланированную до 2030 года.

"Речь идет не только о дивизии, ее формировании с точки зрения людей, но и о вооружении, резервах, инфраструктуре. Есть много вещей, которые сопровождают создание дивизии", – считает он.

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Мовник отметил, что Науседа ранее заявлял, что Литва может рассмотреть возможность игнорирования европейских правил финансовой дисциплины, чтобы обеспечить полноценное формирование дивизии в составе Вооруженных сил Литвы в определенные сроки.

По оценкам представителей оборонного ведомства, при действующем уровне финансирования, литовский военный дивизион достигнет полной оперативной готовности только к 2036-2040 годам, а не к 2030 году, как планировалось ранее.

Науседа также заявил, что перенос сроков до 2030 года потребует от 10 до 14 млрд евро оборонного финансирования в течение этого периода в дополнение к действующим прогнозам.

Как отметил литовский вещатель, в государственном бюджете страны на следующий год на оборону изначально было предусмотрено около 2,5 млрд евро, или чуть более 3% ВВП.

Однако новое правительство увеличило лимит заимствований на 2025 год примерно на 800 млн евро, и заимствование этой полной суммы может увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.

В этом контексте стоит заметить, что во время предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп заявлял, что считает, что целевой показатель НАТО должен быть увеличен до 3% ВВП. Недавно появились сообщения, что Трамп может требовать даже 5%.

С точки зрения республиканца, европейские партнеры делают слишком мало для обороны и слишком полагаются на защиту США. Во время своего первого президентского срока Трамп даже угрожал из-за этого выйти из НАТО.

Германия недавно значительно увеличила свои расходы на оборону, но все равно в этом году достигнет лишь 2,1% от ВВП. США, с другой стороны, стабильно тратят более трех процентов ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в начале этого месяца, что члены Альянса должны тратить на оборону "гораздо больше", чем 2% ВВП.