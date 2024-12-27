Президент Германии распустил Бундестаг и объявил досрочные выборы

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента.

Об этом он заявил в своем обращении в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля. Об этом дне голосования ранее договорились лидеры фракций социал-демократов и оппозиционного Христианско-демократического союза.

Объясняя свое решение, которое было ожидаемым после предыдущих договоренностей между канцлером Олафом Шольцом и оппозиционным ХДС, Штайнмайер отметил, что "в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство".

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"Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем на благо нашей страны", – сказал Штайнмайер.

Таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.

Бундестаг ожидаемо не поддержал правительство после того, как в начале ноября трехпартийная коалиция Шольца развалилась. Подробно о причинах распада читайте в статье "Европейской правды".

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