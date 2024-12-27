"Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до російських міст після збиття Росією їх літака

Компанія "Азербайджанські авіалінії" з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст.

Про із посиланням на APA та "РИА Новости" пише "Європейська правда".

Як відомо, після авіатрощі під Актау компанія призупинила польоти до Махачкали та Грозного "до завершення розслідування".

Тепер до цих міст також додали Сочі, Уфу, Самару, Волгоград та Мінеральні Води.

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Рішення ухвалили, беручи до уваги результати попереднього розслідування аварії літака Embraer 190, а також можливі "ризики для безпеки польотів на підставі рішення азербайджанського Державного агентства цивільної авіації".

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

Після того писали, що в уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.

Як писало агентство Reuters із посиланням на співрозмовників, Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак, який зазнав катастрофи в Казахстані та спричинив загибель 38 людей.