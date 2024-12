Президент Литви підтримав проведення нових виборів у Грузії

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 27 грудня, провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, під час якої висловив "рішучу підтримку" резолюції Європейського парламенту, яка закликала до проведення нових демократичних виборів у Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Науседи у соцмережі Х (Twitter).

Just spoke on the phone with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S.



Expressed my deep concern about Georgia’s democratic backslide. Georgia risks to repeat Belarus‘ scenario. 🇱🇹 strongly supports EP resolution on holding democratic elections in Georgia.



Lithuania stands firmly with the…