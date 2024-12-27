Президент Литви підтримав проведення нових виборів у Грузії

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 27 грудня, провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, під час якої висловив "рішучу підтримку" резолюції Європейського парламенту, яка закликала до проведення нових демократичних виборів у Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Науседи у соцмережі Х (Twitter).

Just spoke on the phone with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S.



Expressed my deep concern about Georgia’s democratic backslide. Georgia risks to repeat Belarus‘ scenario. 🇱🇹 strongly supports EP resolution on holding democratic elections in Georgia.



Lithuania stands firmly with the… – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 27, 2024

Реклама:

Президент Литви констатував, що чинний уряд Грузії відступає від демократії, і наголосив, що підтримує резолюцію Європарламенту щодо проведення демократичних виборів у Грузії.

"Щойно говорив по телефону з грузинським президентом Саломе Зурабішвілі. Висловив своє глибоке занепокоєння щодо відступу Грузії від демократії. Грузія ризикує повторити сценарій Білорусі. Литва рішуче підтримує резолюцію Європарламенту щодо проведення демократичних виборів у Грузії", – повідомив він

Науседа підкреслив, що "Литва твердо стоїть разом з грузинським народом на шляху до ЄС".

"Призупинення переговорів про вступ до ЄС йде проти його (грузинського народу) волі і грає на руку Росії", – вважає очільник Литви.

Нагадаємо, що вибори в парламент Грузії відбулися 26 жовтня 2024 року. Опозиція звинувачує партію влади "Грузинська мрія" у масштабних фальсифікаціях на парламентських виборах та не визнає їхніх результатів.

28 листопада Європарламент затвердив резолюцію, у якій заявив, що через значні порушення парламентські вибори в Грузії повинні бути проведені повторно під міжнародним наглядом.

14 грудня відбулися вибори президента Грузії, за результатами яких "президентом" затвердили єдиного кандидата, висунутого партією влади: ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового "президента" Грузії.