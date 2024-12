Президент Литвы поддержал проведение новых выборов в Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 27 декабря, провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, во время которого выразил "решительную поддержку" резолюции Европейского парламента, которая призвала к проведению новых демократических выборов в Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Науседы в соцсети Х (Twitter).

Just spoke on the phone with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S.



Expressed my deep concern about Georgia’s democratic backslide. Georgia risks to repeat Belarus‘ scenario. 🇱🇹 strongly supports EP resolution on holding democratic elections in Georgia.



Lithuania stands firmly with the…