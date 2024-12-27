Президент Литвы поддержал проведение новых выборов в Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 27 декабря, провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, во время которого выразил "решительную поддержку" резолюции Европейского парламента, которая призвала к проведению новых демократических выборов в Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Науседы в соцсети Х (Twitter).

Just spoke on the phone with 🇬🇪 President @Zourabichvili_S.



Expressed my deep concern about Georgia’s democratic backslide. Georgia risks to repeat Belarus‘ scenario. 🇱🇹 strongly supports EP resolution on holding democratic elections in Georgia.



Lithuania stands firmly with the… – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 27, 2024

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Президент Литвы констатировал, что действующее правительство Грузии отступает от демократии, и подчеркнул, что поддерживает резолюцию Европарламента о проведении демократических выборов в Грузии.

"Только что говорил по телефону с грузинским президентом Саломе Зурабишвили. Выразил свою глубокую обеспокоенность относительно отступления Грузии от демократии. Грузия рискует повторить сценарий Беларуси. Литва решительно поддерживает резолюцию Европарламента о проведении демократических выборов в Грузии", – сообщил он.

Науседа подчеркнул, что "Литва твердо стоит вместе с грузинским народом на пути к ЕС".

"Приостановление переговоров о вступлении в ЕС идет против его (грузинского народа) воли и играет на руку России", – считает глава Литвы.

Напомним, что выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября 2024 года. Оппозиция обвиняет партию власти "Грузинская мечта" в масштабных фальсификациях на парламентских выборах и не признает их результатов.

28 ноября Европарламент утвердил резолюцию, в которой заявил, что из-за значительных нарушений парламентские выборы в Грузии должны быть проведены повторно под международным наблюдением.

14 декабря состоялись выборы президента Грузии, по результатам которых "президентом" утвердили единого кандидата, выдвинутого партией власти: экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

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