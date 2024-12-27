Влада Фінляндії екстрено збиралась через пошкодження кабелю на Балтиці

Президент Фінляндії Александер Стубб у п’ятницю, 27 грудня, провів позачергове спільне засідання з міністерським комітетом з питань зовнішньої та безпекової політики фінського уряду у зв’язку з пошкодженням кабелів у Фінській затоці Балтійського моря.

Про це Стубб написав у соціальній мережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент повідомив, що на спільному засіданні з комітетом із зовнішньої та безпекової політики фінського уряду було обговорено пошкодження кабелю у Фінській затоці. Він виділив три основних результати цього засідання:

По-перше, Фінляндія "має потужний потенціал для реагування на подібні ситуації, розслідування триває й "немає причин для занепокоєння"

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По-друге, разом з Естонією Фінляндія закликала до посилення присутності НАТО в регіоні, особливо навколо об'єктів критичної інфраструктури. "Відповідь на цей запит вже надійшла", – заявив Стубб.

По-третє, діяльність так званого "тіньового флоту" Росії буде більш ретельно вивчатися й перевірятися.

"Ми продовжимо дії, узгоджені в НАТО і ЄС, і перевірки страхових сертифікатів. Ми також розглянемо шляхи, засновані на міжнародному морському праві, для більш ефективного реагування на подібні інциденти в майбутньому", – уточнив Стубб щодо питання діяльності "тіньового флоту".

Раніше повідомлялось про пошкодження чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з’єднують Фінляндію із Естонією та Німеччиною.

Естонія вирішила військові патрульні судна для охорони енергетичного кабелю, що з’єднує її з Фінляндією.

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець: Російська війна йде під воду.