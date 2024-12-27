Украина имеет "большие надежды" на председательство Польши в ЕС

Украина надеется на дальнейший прогресс во вступлении в Европейский Союз и санкционной политике во время председательства Польши в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года.

Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

По словам Тихого, Украина будет приветствовать начало польского председательства в Совете Евросоюза и возлагает на него "большие надежды".

"Мы рассчитываем, что в течение этого времени может быть принят целый ряд решительных и важных решений, учитывая то лидерство, которое Польша продемонстрировала в поддержке Украины с первых даже не дней, а часов полномасштабной агрессии России против Украины", – пояснил он.

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Среди прочего, представитель МИД отметил возможность открытия нескольких переговорных кластеров, дальнейшую военную поддержку Украины и прогресс в использовании замороженных российских активов.

"И, конечно, введение новых секторальных санкций против агрессора – уже началась работа над 16-м пакетом санкций ЕС против России, и мы рассчитываем, что при польском председательстве эта работа будет продвигаться быстро и решительно", – отметил Тихий.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Польши и Дании в 2025 году должны стать историческими для Украины.

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