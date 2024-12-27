Шольц розповів, як Трамп бачить припинення війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що припинення війни в Україні можливе, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані.

Таку оцінку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю німецькому виданню t-online, опублікованому 27 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи боїться канцлер, що "Трамп відмовиться від України", Олаф Шольц висловив думку, що обраний президент США розуміє: зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною.

"Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані", – сказав він.

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Шольц висловив впевненість, що, "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".

"Будьте уважні. Просте припинення вогню – це далеко не стійкий мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – іншими словами, ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми – США і Європа – повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме в цьому важливу роль", – підкреслив Олаф Шольц.

За інформацією ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп вже неофіційно сигналізував Європі, що після вступу на посаду продовжить військову підтримку України.

Публічно ж Трамп запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".