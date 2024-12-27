Шольц рассказал, как Трамп видит прекращение войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что прекращение войны в Украине возможно, только если Украина будет сильной в военном плане.

Такую оценку высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию t-online, опубликованном 27 декабря, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, боится ли канцлер, что "Трамп откажется от Украины", Олаф Шольц выразил мнение, что избранный президент США понимает: остановить войну можно только тогда, когда Украина станет сильной.

"Трамп хочет прекращения войны. И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только при условии, если Украина будет сильной в военном плане", – сказал он.

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Шольц выразил уверенность, что, "вопреки некоторым опасениям, нам удастся достичь скоординированной политики в отношении Украины между США и Европой, а также между США и Германией".

"Будьте внимательны. Простое прекращение огня – это далеко не устойчивый мир! И это касается всего: ничего об Украине без Украины – другими словами, мы говорим с Украиной, а не об Украине. Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласились, что мы – США и Европа – должны тесно координировать друг с другом все эти вопросы. На более позднем этапе мы также будем обсуждать гарантии безопасности для Украины, и Германия также будет играть в этом важную роль", – подчеркнул Олаф Шольц.

По информации СМИ, избранный президент США Дональд Трамп уже неофициально сигнализировал Европе, что после вступления в должность продолжит военную поддержку Украины.

Публично же Трамп уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".