Зеленський порівняв аварію азербайджанського літака з катастрофою МН17

Президент Володимир Зеленський заявив про все більшу кількість доказів, які підтверджують відповідальність Росії за аварію літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава держави висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою рейсу "Азербайджанських авіаліній".

"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію", – наголосив він.

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Зеленський також провів паралелі між катастрофою "Азербайджанських авіаліній" та аварії рейсу МН17, збитого з російського ЗРК "Бук" на Донбасі в липні 2014 року.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності", – підкреслив президент.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.