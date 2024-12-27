Зеленский сравнил крушение азербайджанского самолета с катастрофой МН17

Президент Владимир Зеленский заявил о все большем количестве доказательств, подтверждающих ответственность России за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава государства выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой рейса "Азербайджанских авиалиний".

"Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", – подчеркнул он.

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Зеленский также провел параллели между катастрофой "Азербайджанских авиалиний" и крушением рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "Бук" на Донбассе в июле 2014 года.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбития ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – подчеркнул президент.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.