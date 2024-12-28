Азербайджан змінить правила перебування в країні для росіян

Азербайджан оголосив про наміри змінити найближчим часом правила перебування в країні для громадян Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде, якого цитує АЗЕРТАДЖ.

Він коментував посилення вимог, пов'язаних із термінами перебування громадян Азербайджану в Росії.

"Як і в усіх зовнішньополітичних питаннях, у питаннях тимчасового перебування та міграції азербайджанська сторона виходитиме з принципів паритету і взаємності", – зазначив Гаджизаде.

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Глава пресслужби МЗС додав, що у зв'язку з цим найближчими днями планується внести зміни до правил тимчасового перебування громадян Росії на території Азербайджану.

Нещодавно у МЗС РФ оголосили, що з 1 січня 2025 року термін тимчасового перебування громадян іноземних держав на російській території здійснюватиметься протягом одного календарного року і становитиме 90 днів.

За чинними правилами цей період становить 90 днів протягом 180 днів, а протягом року – 180 днів.

Варто зауважити, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Тим часом "Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.