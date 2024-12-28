Азербайджан изменит правила пребывания в стране для россиян

Азербайджан объявил о намерениях изменить в ближайшее время правила пребывания в стране для граждан России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Он комментировал ужесточение требований, связанных со сроками пребывания граждан Азербайджана в России.

"Как и во всех внешнеполитических вопросах, в вопросах временного пребывания и миграции азербайджанская сторона будет исходить из принципов паритета и взаимности", – отметил Гаджизаде.

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Глава пресс-службы МИД добавил, что в связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

Недавно в МИД РФ объявили, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания граждан иностранных государств на российской территории будет осуществляться в течение одного календарного года и составит 90 дней.

По действующим правилам этот период составляет 90 дней в течение 180 дней, а в течение года – 180 дней.

Стоит отметить, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Между тем "Азербайджанские авиалинии" остановили рейсы в ряд российских городов после катастрофы.