Зеленський поговорив з Алієвим про катастрофу літака, який могла збити російська ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

Про розмову з Алієвим Зеленський поінформував в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Український президент висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою, жертвами якої стали 38 людей.

"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді", – підкреслив він.

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Зеленський зазначив, що Росія "має надати чіткі пояснення" у зв'язку з авіакатастрофою, а також додав, що на фото й відео "чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО".

"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу", – додав президент України.

Крім того, як зазначив Зеленський, вони з Алієвим домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Своєю чергою у США побачили ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".