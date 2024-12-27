США: Є ознаки того, що азербайджанський літак збила російська ППО

У Сполучених Штатах вважають, що є ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився в Казахстані.

Про це на брифінгу у пʼятницю, 27 грудня, радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

За словами Кірбі, у США "бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони".

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Він додав, що нині триває розслідування інциденту за участю Казахстану та Азербайджану, і США запропонували свою допомогу.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Тим часом "Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.