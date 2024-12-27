США: Є ознаки того, що азербайджанський літак збила російська ППО
У Сполучених Штатах вважають, що є ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився в Казахстані.
Про це на брифінгу у пʼятницю, 27 грудня, радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
За словами Кірбі, у США "бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони".
Він додав, що нині триває розслідування інциденту за участю Казахстану та Азербайджану, і США запропонували свою допомогу.
Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".
А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.
Тим часом "Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.