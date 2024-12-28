Зеленский поговорил с Алиевым о катастрофе самолета, который могла сбить российская ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого речь шла об авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

О разговоре с Алиевым Зеленский проинформировал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Украинский президент выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали 38 человек.

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле", – подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что Россия "должна предоставить четкие объяснения" в связи с авиакатастрофой, а также добавил, что на фото и видео "четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО".

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь", – добавил президент Украины.

Кроме того, как отметил Зеленский, они с Алиевым договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

В свою очередь в США увидели признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбитию самолета "Азербайджанских авиалиний".