Путін перепросив за катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній"

Кремлівський правитель Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої перепросив за авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", який могла збити російська ППО.

Про це поінформувала пресслужба Кремля, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у Кремлі, під час розмови Путіна і Алієва "детально обговорили питання", що стосуються катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", яка сталась 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані.

"Путін перепросив у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і вкотре висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим", – йдеться у повідомленні кремлівської пресслужби.

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Також у Кремлі додали, що літак намагався зайти на посадку в аеропорт міста Грозний, але у цей час Грозний, Моздок і Владикавказ "атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у зв’язку з авіакатастрофою, тривають первинні слідчі дії, допитують цивільних і військових фахівців, нагадали у Кремлі.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Своєю чергою у США побачили ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".