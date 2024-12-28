Путин извинился за катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний"

Кремлевский правитель Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого извинился за авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний", который могла сбить российская ПВО.

Об этом проинформировала пресс-служба Кремля, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Кремле, во время разговора Путина и Алиева "подробно обсудили вопросы", касающиеся катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", которая произошла 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

"Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

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Также в Кремле добавили, что самолет пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный, но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ "атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой, продолжаются первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты, напомнили в Кремле.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

В свою очередь в США увидели признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбитию самолета "Азербайджанских авиалиний".