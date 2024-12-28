Німеччина закликає своїх громадян за кордоном зареєструватись для голосування на виборах

Німеччина закликає громадян, які проживають за кордоном, якнайшвидше зареєструватися у списках виборців, якщо вони хочуть узяти участь у майбутніх дострокових парламентських виборах, призначених на 23 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У Федеральній виборчій комісії зазначили, що заяви про реєстрацію вже можна подавати до місцевих органів влади.

Крім того, як зазначено, період голосування поштою буде коротшим через стислі терміни, у зв’язку з чим виборцям радять надіслати заповнені бюлетені якомога раніше, щоб уникнути затримок.

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Зазвичай за надсилання документів для поштового голосування відповідає муніципалітет за останньою зареєстрованою німецькою адресою.

Напередодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск парламенту і призначив нові вибори на 23 лютого.

Таким чином Штайнмаєр виконав прохання канцлера Олафа Шольца, який попросив розпустити парламент після того, як Бундестаг не висловив вотум довір його уряду.

Бундестаг очікувано не підтримав уряд після того, як на початку листопада трипартійна коаліція Шольца розвалилася. Детально про причини розпаду читайте у статті "Європейської правди".

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