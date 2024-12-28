Германия призывает своих граждан за рубежом зарегистрироваться для голосования на выборах

Германия призывает граждан, проживающих за рубежом, как можно быстрее зарегистрироваться в списках избирателей, если они хотят принять участие в предстоящих досрочных парламентских выборах, назначенных на 23 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В Федеральной избирательной комиссии отметили, что заявления о регистрации уже можно подавать в местные органы власти.

Кроме того, как указано, период голосования по почте будет короче из-за сжатых сроков, в связи с чем избирателям советуют прислать заполненные бюллетени как можно раньше, чтобы избежать задержек.

Реклама:

Обычно за отправку документов для почтового голосования отвечает муниципалитет по последнему зарегистрированному немецкому адресу.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента и назначил новые выборы на 23 февраля.

Таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.

Бундестаг ожидаемо не поддержал правительство после того, как в начале ноября трехпартийная коалиция Шольца развалилась. Подробно о причинах распада читайте в статье "Европейской правды".

Читайте также о том, что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.