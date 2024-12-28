Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили, як важливо співпрацювати з новою владою Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у суботу провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, однією з тем якої стала поточна ситуація в Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".

Як зазначено, під час розмови Фідан і Блінкен наголосили на необхідності діяти у співпраці з новою сирійською адміністрацією для забезпечення впорядкованого завершення перехідного періоду.

Фідан також зазначив, що Туреччина не дозволить членам курдського угруповання YPG сховатись у Сирії.

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Своєю чергою речник Держдепу США Метью Міллер поінформував, що Блінкен наголосив на необхідності підтримки очолюваного сирійцями і належного їм політичного процесу, що підтримує права людини і ставить на перше місце створення інклюзивного і представницького уряду.

Блінкен і Фідан також обговорили спільну мету – не допустити, щоб тероризм загрожував безпеці Туреччини і Сирії.

Американські офіційні особи раніше заявляли, що планують взаємодіяти з представниками перехідного уряду та іншими сирійцями під час подальших поїздок до Сирії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам".

Також повідомляли, що Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.