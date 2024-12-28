Блинкен и глава МИД Турции обсудили, как важно сотрудничать с новыми властями Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, одной из тем которого стала текущая ситуация в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Турции, пишет "Европейская правда".

Как указано, во время разговора Фидан и Блинкен отметили необходимость действовать в сотрудничестве с новой сирийской администрацией для обеспечения упорядоченного завершения переходного периода.

Фидан также отметил, что Турция не позволит членам курдской группировки YPG укрыться в Сирии.

Реклама:

В свою очередь представитель Госдепа США Мэтью Миллер проинформировал, что Блинкен отметил необходимость поддержки возглавляемого сирийцами и принадлежащего им политического процесса, поддерживающего права человека и ставящего на первое место создание инклюзивного и представительного правительства.

Блинкен и Фидан также обсудили общую цель – не допустить, чтобы терроризм угрожал безопасности Турции и Сирии.

Американские официальные лица ранее заявляли, что планируют взаимодействовать с представителями переходного правительства и другими сирийцами во время дальнейших поездок в Сирию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам".

Также сообщалось, что Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.