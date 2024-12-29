Президентка Грузії виступила зі зверненням перед інавгурацією антизахідного "наступника"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повноваження якої офіційно закінчуються 29 грудня, після інавгурації Михеїла Кавелашвілі, виступила зі зверненням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

"Вітаю вас із палацу Орбеліані. Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10 годині ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги", – заявила вона ввечері у суботу.

Раніше Зурабішвілі говорила, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальше обрання Кавелашвілі "Грузинською мрією" 14 грудня. Опозиція заявляє про готовність підтримувати Зурабішвілі, включно з її фізичним захистом у президентській резиденції. Вона наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів, вважаючи нинішнє керівництво країни нелегітимним.

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Премʼєр Грузії Іраклій Кобахідзе раніше заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Церемонія інавгурації Михайла Кавелашвілі розпочнеться 29 грудня об 11 ранку за місцевим часом і триватиме всього 40 хвилин. Захід відбудеться на тлі протесту. Громадяни почнуть збиратися біля парламенту Грузії з 9 ранку на акцію під назвою "Червона картка Кавелашвілі".

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