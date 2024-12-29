Президент Грузии выступила с обращением перед инаугурацией антизападного "преемника"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой официально заканчиваются 29 декабря, после инаугурации Михеила Кавелашвили, выступила с обращением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

"Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас возле дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы", – заявила она вечером в субботу.

Ранее Зурабишвили говорила, что останется на посту, поскольку не признает результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и последующее избрание Кавелашвили "Грузинской мечтой" 14 декабря. Оппозиция заявляет о готовности поддерживать Зурабишвили, включая ее физическую защиту в президентской резиденции. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, считая нынешнее руководство страны нелегитимным.

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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

Церемония инаугурации Михаила Кавелашвили начнется 29 декабря в 11 утра по местному времени и продлится всего 40 минут. Мероприятие состоится на фоне протеста. Граждане начнут собираться возле парламента Грузии с 9 утра на акцию под названием "Красная карточка Кавелашвили".

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