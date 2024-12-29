В парламенті Грузії почалась інавгурація антизахідного "президента"

У будівлі парламенту Грузії розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі – нового "президента", якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Кавелашвілі обрала Виборча колегія, що складається з депутатів від "Грузинської мрії", районних сакребуло (муніципальних органів влади) і Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні).

На церемонії присутній засновник і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, який потрапив під фінансові санкції США.

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Акредитованих у Грузії дипломатів не запросили на інавгурацію – причиною назвали "брак місць у залі засідань".

Зранку в будівлі парламенту діє жовтий рівень безпеки, вхід обмежений, а журналісти працюють у Вищому законодавчому органі за заздалегідь виданою спеціальною акредитацією.

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

Опозиційні партії підтвердили, що продовжать вважати Зурабішвілі законним президентом навіть після інавгурації Кавелашвілі. Протягом усього минулого тижня спільно з президентом вони працювали над документом, у якому буде визначено умови проведення нових парламентських виборів.

Опозиція висловила готовність фізично захищати Зурабішвілі в резиденції на Атонелі, а в "Грузинській мрії" пригрозили їй в'язницею, якщо президент відмовиться залишати посаду або спробує розпустити парламент.

Американський конгресмен Джо Вілсон каже, що "Америка підтримує єдиного законного грузинського лідера Саломе Зурабішвілі". Він, зокрема, заявив, що запрошує Зурабішвілі на інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2025 року.

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