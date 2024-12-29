В парламенте Грузии началась инаугурация антизападного "президента"

В здании парламента Грузии началась церемония инаугурации Михеила Кавелашвили – нового "президента", которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Кавелашвили избрала Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от "Грузинской мечты", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).

На церемонии присутствует основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, который попал под финансовые санкции США.

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Аккредитованных в Грузии дипломатов не пригласили на инаугурацию – причиной назвали "нехватку мест в зале заседаний".

Утром в здании парламента действует желтый уровень безопасности, вход ограничен, а журналисты работают в Высшем законодательном органе по заранее выданной специальной аккредитации.

Согласно Конституции, полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового главы государства. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена складывать свои полномочия. Она считает парламент нелегитимным, а избрание Кавелашвили назвала "насмешкой над демократией".

Оппозиционные партии подтвердили, что продолжат считать Зурабишвили законным президентом даже после инаугурации Кавелашвили. В течение всей прошлой недели совместно с президентом они работали над документом, в котором будут определены условия проведения новых парламентских выборов.

Оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в "Грузинской мечте" пригрозили ей тюрьмой, если президент откажется покидать пост или попытается распустить парламент.

Американский конгрессмен Джо Уилсон говорит, что "Америка поддерживает единственного законного грузинского лидера Саломе Зурабишвили". Он, в частности, заявил, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января 2025 года.

Советуем также ознакомиться с Editorial "Европейской правды" о том, почему Киев должен как можно быстрее изменить политику в отношении Грузии и почему не должен признавать нового президента Грузии.