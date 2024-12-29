Латвия подготовила к передаче Украине более 1000 дронов различных типов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил о том, что страна подготовила к передаче Украине очередной партии дронов.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда".

По его словам, последняя партия состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", – написал Спрудс.

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Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

Ранее сообщалось, что страны "коалиции дронов" и "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн" с января начнут массово поставлять Украине беспилотники различного типа, речь идет о масштабах на "десятки тысяч" аппаратов.

Напомним, в июне Великобритания и Латвия от имени "коалиции дронов" объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 тысячи евро.

В июле страны-участницы "коалиции дронов" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого создали совместный фонд на 45 млн евро.