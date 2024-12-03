Трамп визначився, куди здійснить першу закордонну поїздку після обрання

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що першою його закордонною поїздкою після перемоги на виборах буде реставрований Собор Паризької Богоматері у столиці Франції.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як заявив Трамп – у суботу, 7 грудня, він вирушає до Парижа, аби взяти участь у повторному відкритті Собору Паризької Богоматері, який був повністю відновлений після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому.

"Президент Емманюель Макрон зробив чудову роботу, забезпечивши, щоб Нотр-Дам був відновлений до повного рівня своєї слави, і навіть більше. Це буде дуже особливий день для всіх!", – поділився він.

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Скриншот: Truth Social

Нещодавно Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який невдовзі відкриють для відвідувачів.

Як відомо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки потому тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.

У грудні 2023 року на відновлений шпиль собору повернули традиційного золотого півня. На початку листопада 2024 року у Нотр-Дамі вперше після пожежі задзвонили дзвони.