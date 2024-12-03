Премьер Румынии против коалиции с антиукраинской партией

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Социал-демократическая партия (PSD), которую он представляет, не согласится на коалицию с ультраправым Альянсом за объединение румын (AUR).

Заявление Чолаку приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье в Румынии прошли парламентские выборы, на которых социал-демократы заняли первое место, а ультраправый AUR – второе.

У премьера спросили, будут ли социал-демократы вести коалиционные переговоры с AUR или оппозиционным Союзом спасения Румынии (USR), на что он ответил: "Но кто вам сказал, что я буду сотрудничать с AUR? Я исключил это".

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По его словам, социал-демократы, Национальная либеральная партия (PNL), этническая венгерская партия UDMR и представители национальных меньшинств "имеют большинство в Палате депутатов и в Сенате".

Стоит отметить, что ультраправая партия AUR демонстрирует четкие антиукраинские настроения. А ее лидеру Джордже Симиону запрещен въезд в Украину.

По итогам парламентских выборов в Румынии социал-демократы получили 22,74%, а AUR – 18,14%.

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