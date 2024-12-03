ЄС допоможе Естонії придбати боєприпаси для систем ППО на 15 млн євро

Естонія отримає від Європейського Союзу 15 млн євро на розвиток свого оборонного потенціалу в рамках спільних проєктів із закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

Як зазначили у відомстві, Євросоюз уперше профінансує оборонні закупівлі держав-членів і підтримає три спільні закупівлі, в яких також бере участь Естонія.

"Я радий, що була надана підтримка розвитку нашої ППО, важливість якої ми бачимо щодня в Україні і яка спонукала нас і багато інших країн інвестувати в неї. Крім того, ключове значення мають боєприпаси, які також є ключовим напрямком оборонного бюджету Естонії", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

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Загалом держави-члени ЄС представили 12 транскордонних проєктів, з яких фінансування отримають п'ять.

За допомогою механізму EDIRPA, створеного для зміцнення європейської оборонної промисловості, кожному проєкту буде виділено по 60 млн євро, а загальний обсяг коштів становитиме 300 млн євро.

Естонія бере участь у трьох проєктах, які отримали фінансування:

У рамках проєкту Mistral дев'ять країн-членів ЄС (Франція, Бельгія, Кіпр, Данія, Естонія, Угорщина, Словенія, Румунія та Іспанія) придбають системи протиповітряної оборони малої дальності Mistral.

Проєкт JAMIE із закупівлі системи ППО середньої дальності IRIS-T SLM для шести країн-членів (Данія, Словенія, Болгарія, Австрія, Латвія та Естонія).

Проєкт HE 155 підтримує спільну закупівлю різних типів артилерійських боєприпасів для чотирьох країн-членів (Німеччина, Данія, Нідерланди і Естонія).

Загалом фінансування ЄС отримали п'ять проєктів. Їхня загальна вартість перевищує 11 млрд євро.

Програма EDIRPA була ухвалена Євросоюзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.

У березні Єврокомісія представила пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має замінити EDIRPA після 2025 року.