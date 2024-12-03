ЕС поможет Эстонии приобрести боеприпасы для систем ПВО на 15 млн евро

Эстония получит от Европейского Союза 15 млн евро на развитие своего оборонного потенциала в рамках совместных проектов по закупке средств противовоздушной обороны и артиллерии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

Как отметили в ведомстве, Евросоюз впервые профинансирует оборонные закупки государств-членов и поддержит три совместные закупки, в которых также участвует Эстония.

"Я рад, что была оказана поддержка развитию нашей ПВО, важность которой мы видим ежедневно в Украине и которая побудила нас и многие другие страны инвестировать в нее. Кроме того, ключевое значение имеют боеприпасы, которые также являются ключевым направлением оборонного бюджета Эстонии", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

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В целом государства-члены ЕС представили 12 трансграничных проектов, из которых финансирование получат пять.

С помощью механизма EDIRPA, созданного для укрепления европейской оборонной промышленности, каждому проекту будет выделено по 60 млн евро, а общий объем средств составит 300 млн евро.

Эстония участвует в трех проектах, которые получили финансирование:

В рамках проекта Mistral девять стран-членов ЕС (Франция, Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Венгрия, Словения, Румыния и Испания) приобретут системы противовоздушной обороны малой дальности Mistral.

Проект JAMIE по закупке системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM для шести стран-членов (Дания, Словения, Болгария, Австрия, Латвия и Эстония).

Проект HE 155 поддерживает совместную закупку различных типов артиллерийских боеприпасов для четырех стран-членов (Германии, Дании, Нидерландов и Эстонии).

В целом финансирование ЕС получили пять проектов. Их общая стоимость превышает 11 млрд евро.

Программа EDIRPA была принята Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину как краткосрочный (до 2025 года включительно) инструмент поддержки совместных оборонных закупок государств-членов, а также Норвегии.

В марте Еврокомиссия представила предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая должна заменить EDIRPA после 2025 года.