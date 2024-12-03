В Польше фермеры вышли на протест: говорят, пока предупредительный

На улицы городов Польши вышли фермеры с протестом против торгового соглашения между Европейским Союзом и странами Южной Америки (Меркосур), а также из-за расширения полномочий зоозащитных организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Демонстранты требуют от правительства заблокировать Соглашение Меркосур, соглашение между ЕС и странами Южной Америки, и остановить "Зеленый курс".

PAP

Самый большой протест был организован в городе Эльблонг. Один из его организаторов заявил, что акцию следует рассматривать как предупреждение.

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"Если правительство не будет действовать, чтобы заблокировать соглашение с Меркосур, тогда все профсоюзы и фермерские группы соберутся вместе, и мы устроим такой протест, что эй", – объявил он.

В Казимежув вблизи Эльблонга прибыло более 50 фермерских тракторов, многие из которых были украшены красно-белыми флагами, на многих машинах были прикреплены баннеры, например, "Меркосур – это смерть польского сельского хозяйства".

Многие фермеры также приехали на автомобилях, и ожидается, что колонна вместе с тракторами проедет вокруг Эльблонга, перекрыв одну полосу дороги до 14:00.

Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур.

Позже фермеры решили приостановить свою акцию до 10 декабря, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.