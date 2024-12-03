Квитки на перші меси у відновленому Нотр-Дамі розібрали за лічені години

Квитки на богослужіння у відновленому Соборі Паризької Богоматері, що пройдуть у перші дні після відкриття відновленого храму, розібрали менш як за дві години.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У вівторок 3 грудня з 11 ранку Собор Паризької Богоматері відкрив резервування місць для участі у перших богослужіннях після того, як пам’ятка знову почне повноцінно функціонувати після реставрації. Охочим зарезервувати місце довелося чекати у черзі близько години, а менш як через дві години усі вільні місця закінчилися.

Нагадаємо, офіційне відкриття собору після п'ятирічної реставрації заплановане на 7 грудня. У цей день на церемонії буде присутній президент Емманюель Макрон і багато інших високих гостей, у тому числі обраний президент США Дональд Трамп.

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Макрон вже приїздив оглядати оновлений інтер’єр вранці 29 листопада.

З 8 до 15 грудня будуть проводити перші меси з резервуванням відвідин, а з 16 грудня собор буде відкритий у звичайному режимі, як до пожежі. У соборі очікують дуже великий наплив відвідувачів і після першого тижня – через підвищений інтерес і свята.