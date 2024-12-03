Билеты на первые мессы в восстановленном Нотр-Даме разобрали за считанные часы

Билеты на богослужения в восстановленном Соборе Парижской Богоматери, которые пройдут в первые дни после открытия восстановленного храма, разобрали менее чем за два часа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во вторник 3 декабря с 11 утра Собор Парижской Богоматери открыл резервирование мест для участия в первых богослужениях после того, как памятник снова начнет полноценно функционировать после реставрации. Желающим зарезервировать место пришлось ждать в очереди около часа, а менее чем через два часа все свободные места закончились.

Напомним, официальное открытие собора после пятилетней реставрации запланировано на 7 декабря. В этот день на церемонии будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон и много других высоких гостей, в том числе избранный президент США Дональд Трамп.

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Макрон уже приезжал осматривать обновленный интерьер утром 29 ноября.

С 8 по 15 декабря будут проводиться первые мессы с резервированием посещения, а с 16 декабря собор будет открыт в обычном режиме, как до пожара. В соборе ожидают очень большой наплыв посетителей и после первой недели – из-за повышенного интереса и праздников.