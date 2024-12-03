У Єврокомісії відповіли на критику Фіцо нового керівництва ЄС за підтримку України

У Європейській комісії відреагували на заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який розкритикував нову очільницю зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Каю Каллас та президента Європейської ради Антоніу Кошту за висловлення підтримки Україні від імені Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

У представниці ЄК спитали, чи дійсно Фіцо телефонував президентці Урсулі фон дер Ляєн з приводу заяви Каллас про те, що ЄС сповнений рішучості допомогти Україні виграти війну.

Піньо підтвердила, що розмова між фон дер Ляєн і Фіцо відбулась, але не стала вдаватись в деталі.

Реклама:

Вона підкреслила, що президентка ЄК "повністю довіряє своєму високому представнику, і ми маємо сказати це голосно та чітко".

"Я думаю, що якщо ми надаємо всіляку підтримку, фінансову, військову, гуманітарну для України, якщо ми робимо це протягом майже трьох років, то, очевидно, що це бажання, щоб Україна виграла цю війну", – сказала Піньо.

Вона додала, що не бачить протиріч між заявами Каллас і лінією, якої дотримується Єврокомісія у питанні підтримки України.

Фіцо напередодні заявив, що посадовці зробили заяви, які не відповідають позиції всього ЄС.

"Ні члени комісії, ні президент Європейської ради не можуть дозволити собі робити заяви від імені Європейського Союзу, з якими Європейський Союз і Європейська рада ніколи не погоджувалися", – сказав словацький прем'єр.

Заяви, про які йдеться, були зроблені під час візиту Каллас, Кошти та комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос до Києва на вихідних, під час якого трійця висловила підтримку України з боку ЄС.

Троє політиків, яких нещодавно затвердив на нових посадах Європарламент, розпочали свої повноваження з візиту до України.